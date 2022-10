La advertencia de Marco Rubio de que alguien podría hacer estallar un buzón electoral ignora que se han utilizado de manera segura durante décadas en algunas ciudades y estados. La ley de Florida requiere múltiples medidas de seguridad para proteger las boletas.

Source: Politifacts.com







WISCONSINREPORT.COM (WiscReport.com) is not affiliated with Wisconsin Government or any state agency, department, entity, or other website or printed publication with Wisconsin in it’s name. Established in 2002, we operate completely independent from political parties and other forms of outside influence. Our Mission is to report the truth, the whole truth, and nothing but the truth. We are WiscReport on Twitter and Facebook. A Morbizco Internet Media online publication. – WisconsinReport.com.

Learn More about WisconsinReport.com.